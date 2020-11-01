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  • Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı? Siber Zeka Bilgi Yarışması lise testi cevapları!
01 Kasım 2020 Pazar 18:49 | Son Güncelleme:

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı? Siber Zeka Bilgi Yarışması lise testi cevapları!

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı" Siber Zeka Bilgi Yarışması lise testi cevapları!

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları yapılana testin ardından heyecanla takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve MEB iş birliği ile gerçekleştirilen Siber Zeka Bilgi Yarışması lise grubu dün tamamlandı. Yarışmaya katılım sağlayan öğrenciler, Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya sayfası üzerinden açıklanacağı söylenmişti. Yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere, sürpriz ödüller verileceği belirtilmişti. Lise grubu dün tamamlanan Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı?

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI LİSE TEST SONUÇLARI

Siber Zeka Bilgi Yarışması lise test sonuçları henüz açıklamadı. Fakat lise grubu test cevapları yayınlandı. Aşağıdaki videodan sonuçlara ulaşabilirsiniz.


SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları hakkından bilgi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından geldi. İşte o açıklama:

"Lise grubunun da tamamlanmasıyla Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuna geldik.  Sonuçlar ise önümüzdeki günlerde sosyal medya sayfalarımızda yayınlanacak" şeklinde ifade edildi.

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