ÖSYM giriş neden açılmıyor? ÖSYM giriş çöktü mü ais.osym.gov.tr

ÖSYM resmi sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle açılmadığı tahmin edilmektedir. ÖSYM tarafından henüz duyuru gelmedi.

ÖSYM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sistemi ilk defa kullanacak olanlar için; platform biraz karışık gözükse bile biraz uğraş sonucunda birçok işleminizi rahatlıkla yapabilecek hale gelirsiniz. Öncelikle sistemi kullanmak için bir adet şifreye ve TC numarasına ihtiyacınız vardır. Şifreyi ÖSYM merkezlerinden alabilirsiniz; ilk alınan şifre bundan sonraki girişler için yeterli olacaktır. İsteyen kullanıcıların ilk aldıkları şifreyi, sisteme girip değiştirme imkanları vardır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra; sisteme giriş yapabilmek için, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine web sayfasına girilmesi gerekir. Kolay yoldan gitmek isteyenler; Google’a, Ösym giriş yazıp, ilk çıkan sayfaya tıklayarak sistemin sayfasına ulaşabilirler. Ancak burada kritik olan, gerçek olan ÖSYM sitesine girmektir. Bir başka yol olarak herhangi bir internet tarayıcısından arama çubuğuna; “ais.osym.gov.tr “ yazarak sisteme ulaşabilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde yukarıda “E-devlet ile giriş” ve “Sisteme giriş” yazıları ile karşılaşılacaktır; istediğiniz yöntemi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

1.ADIM

İlk olarak ilçenizin ÖSYM bürosuna giderek bir şifre edinin. Eğer ilk defa ÖSYM giriş paneline girmiyorsanız zaten bir şifreniz vardır.

2.ADIM

ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sağlayın. Burada direkt olarak aday işlemleri sistemine gideceksiniz. Burada açılan pencereden ilgili yerlere TC numaranızı ve şifrenizi yazın. Bundan sonra da ÖSYM giriş işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Tüm bilgilerinize erişebilirsiniz. Bütün sınav takvimlerini ve sınav sonuçlarını görebilirsiniz.

ÖSYM sistemi ne işe yarar?

Genel bir platform olan sistem; sınav tarihlerini, başvuru şartlarını, gerekli evrakların bilgisini verir. Ayrıca sınava girecek olan öğrenciler, başvuruları bu sistem üzerinden gerçekleştirir. Sınav yeri seçme, sonuçları öğrenme gibi birçok kurum ile ilgili işlemi de bu sistemden gerçekleştirebilirler. Sisteme girmek için TC kimlik numarası ve ÖSYM merkezlerinin vermiş olduğu şifre, gereklidir. Ayrıca bu şifre sonradan kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.