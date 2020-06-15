ÖSYM tarafından bu hafta sonu gerçekleşecek YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Milyonlarca aday sınava girecekleri yeri öğrenmek için ÖSYM'ye giriş yapmaya çalışıyor. Ancak ÖSYM giriş ekranı açılmıyor. Adaylar ÖSYM giriş neden açılmıyor? ÖSYM giriş ekranı çöktü mü? sorularının yanıtını araştırıyor.

ÖSYM GİRİŞ NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM web sitesi yaşanan yoğunluktan dolayı açılmıyor. https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yapanlar "Bu siteye ulaşılamıyor." uyarısını alıyor. Adaylar birkaç deneme yaparak ve bir süre bekleyerek giriş belgelerine ulaşabiliyor. Ancak yaşanan yoğunluktan dolayı YKS giriş belgelerini görüntülemek bazı adaylar için uzun zaman alabiliyor.

Sitenin açılmamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖSYM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN MESAJ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden "27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.