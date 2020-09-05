Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? Lise KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2020

Devlette memur ya da sözleşmeli görevlerde çalışabilmeniz için KPSS'ye girmeniz gerekiyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 etabı lisans sınavının ilk oturumları 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan KPSS başvurusu ve sınav takvimi de netlik kazandı.

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu olan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

LİSE KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2020

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri netlik kazandı. Memur olmak isteyen tüm adaylar kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini gerçekleştirecekler.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında düzenlenecek.

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