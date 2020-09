KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS lisans net puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS lisans oturumlarının ilk ikisi 6 Eylül Pazar günü yapılıyor. Adaylar Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında 4 yanlış 1 doğru kuralına tabi tutulup tutulmayacakları konusunda tereddütte kalıyorlar. KPSS lisans net puan hesaplama için 4 yanlış 1 doğru kuralı olması durumunda bir kriter olmuş olacak.

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

KPSS LİSANS NET PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

A, B, C ve D düzeylerinde uygulanan genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bir teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, ham puanlar bu ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. A, B, C ve D düzeylerinde, genel yetenek ve genel kültür testleri standart puanlarının her biri 0,5 ile çarpılacak ve bulunan puanlar toplanarak her aday için bir ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki pozisyonlara alınacak elemanlarda 100 üzerinden en az 70 puan alınması öngörüldüğünden bu koşulu karşılayabilmek için ASP'nin bir dönüştürme işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Bu dönüştürme işleminde aşağıdaki formül kullanılacaktır. Bu şekilde memur alımında kullanılacak olan DMS puanı hesaplanmış olacaktır.

Her düzey ayrı olmak üzere,

A: Her aday için hesaplanmış olan ağırlıklı standart puan (ASP)

X: ASP dağılımının ortalaması

s : ASP dağılımının standart sapması

B: ASP dağılımındaki en büyük ASP