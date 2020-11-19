Öğretmenler okula gidecek mi? Zümre öğretmen ne demek?

Öğretmenler okula gidecek mi? sorusunun yanıtı binlerce öğretmen tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamıonda 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Peki, öğretmenler okula gidecek mi?

ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Bu süreçte öğretmenleri de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarımıza gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabileceklerdir. Zümre öğretmenlerimiz ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az

1 gün okullarımıza geleceklerdir. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerdir.

ZÜMRE ÖĞRETMEN NE DEMEK?

Zümre öğretmenler kurulu toplantısı, aynı sınıfları okutan branş ve sınıf öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu toplantısı, eğitim öğretim yılı başında, ortasında ve sene sonu toplanır. İhtiyaç duyulduğu taktirde toplanır. Öğretmenler zümre toplantısında bilgi alışverişi yapar.