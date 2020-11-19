MEB Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi Genelgesi yayınlandı! Uzaktan eğitim nasıl olacak?

MEB Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi Genelgesi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. Genelgede tüm ülkelerde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar gereği, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım ile 4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ve uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağı bildirildi.

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ GENELGESİ

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu bağlamda ilgi (a) Yönetmeliğin ek 2 inci ve (b) Yönetmeliğin ek 3 üncü “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı maddeleri gereğince aşağıdaki esaslar çerçevesinde uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi uygun görülmüştür.

1. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Kasım 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilmiştir.

2. Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler, ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla (canlı dersler, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden) yapılacaktır.

3. İlkokul ve ortaokullarda ilgi (c) Çizelge, imam hatip ortaokullarında ilgi (d) Çizelge, ortaöğretim kurumlarının tamamında ilgi (e) Çizelge, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ilgi (i) Çizelge esas alınarak dersler uzaktan eğitim yoluyla (canlı dersler, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden) işlenecektir.

4. Ortaokullarda ilgi (c) Çizelge’nin Açıklamalar bölümündeki 7. madde, imam hatip ortaokullarında ilgi (d) Çizelge’nin Açıklamalar bölümündeki 4. ve 5. maddeleri doğrultusunda yapılan uygulamalara uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

5. Resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ve takviye kurslarına 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verilecektir.

6. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilkokul 3 üncü sınıflara yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Uygulama süreci ve takvimine ilişkin işlemler, okulların yüz yüze eğitime açılmasına kadar ertelenmiştir. Bu süre içerisinde okullara gönderilmiş olan Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ve Öğretmen Yönergeleri Formu (ÖYF) daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.

7. Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.

8. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az 1 (bir) gün okula gelerek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecektir. Öğretmenler uzaktan eğitimi sürdürmek için okulda bulunan bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabilecektir.

9. Öğrencilerin nakillerine ilişkin işlemler için 18 Kasım 2020 tarihine kadar olan başvurular işleme alınacak, yeni başvuru alınmayacaktır. Nakil ve geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin nakil kabul ve ret işlemleri 20.11.2020 Cuma günü okul idareleri tarafından sonuçlandırılacaktır.

10. İlgi (f) yazıda belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin esaslar geçerli olmakla birlikte temel eğitim kurumlarında, ilgi (b) yönetmelik kapsamındaki ortaöğretim kurumlarında sınavlar 31 Aralık 2020 tarihinden sonra okul ortamında yüz yüze yapılacak şekilde planlanacaktır.

11. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ilgi (g) ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ilgi (h) yazıları kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya dayalı dersler 31.12.2020 tarihine kadar yüz yüze olarak gerçekleştirilmeyecektir.

12. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) sağlık kurulu raporu alarak ilk kez eğitsel tanılaması yapılacak bireylere hizmet verilmeye devam edilecektir.

13. BİLSEM öğrenci adayları için yetenek alanları tanılamaları yapılmayacaktır.

14. 5580 sayılı Kanun kapsamında olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek, grup eğitimleri yapılmayacaktır.

15. 5580 sayılı Kanun kapsamında yaygın eğitim faaliyeti yapan özel öğretim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.