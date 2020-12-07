MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı: Öğretmen alan değişikliği atama takvimi burada!

MEB Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimine göre alan değişikliği başvuruları başladı. Bakanlıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla, öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar ve öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ve diğer belirtilen adaylar alan değişikliğine başvurabiliyor. İşte MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı...

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Ön Başvuru Formu” aracılığıyla yapılabiliyor. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işleteceklerdir.

Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Ön başvurular (Birinci aşama) 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

TERCİH VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

ATAMA TAKVİMİ