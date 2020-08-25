Uzaktan eğitim anketi nasıl doldurulur? MEB uzaktan eğitim anketi ekranı 2020!

MEB uzaktan eğitim anketi ekranı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Okul, yalnızca “öğretilen” değil, yaşanılan bir yer. Uzaktan eğitim de öyle olmalı. Ders içeriklerinin sunulduğu bir platformdan ziyade okulun sıcaklığını da yansıtmalı. Uzaktan Eğitimde "Bir Fikrim Var" diyorsanız, uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr'de paylaşmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MEB UZAKTAN EĞİTİM ANKETİ NASIL DOLDURULUR?

http://uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr/ sayfasına giriş yapıldıktan sonra isim, soyisim ve mail adresi bilgileri girildikten sonra "Fikrim" bölümüne 3000 karaktere sığacak şekilde düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ardından güvenlik kodunun da doğru bir şekilde girilmesi ve "Gönder" butonuna basılması ile bakanlığın anketine katılmış oluyorsunuz.

MEB PAYLAŞIMLARI

"Uzaktan eğitime fikirlerinizle katkı sunmak ister misiniz?

“Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” diyen herkesi, http://uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr sitesinde yazarak bu değerli sorumluluğa ortak olmaya bekliyoruz."

"Okul, yalnızca “öğretilen” değil, yaşanılan bir yer. Uzaktan eğitim de öyle olmalı. Ders içeriklerinin sunulduğu bir platformdan ziyade okulun sıcaklığını da yansıtmalı.

Uzaktan Eğitimde "Bir Fikrim Var" diyorsanız, http://uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr’de paylaşmaya davet ediyoruz."

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMALARI

Bakan Selçuk, 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında öğretmenlerden, okullarda bulunacakları süre zarfında özellikle geçen dönem uzaktan eğitim sürecinde hiç temas edemedikleri, canlı derslere katılamayan öğrencilerle ve aileleri ile iletişim kurmaya çalışmalarını istedi.

Bu öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal eksikliklerini tespit ederek onlar için gerekli en iyi çözümleri öğretmenlerin sunacağından emin olduğunu belirten Selçuk, "Yapacağınız bu çalışmalar, okullar açıldığında sizlerin iş yükünü de hafifletecektir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinde tamamlayamadığımız ne varsa 21 Eylül'e kadar bunlar için gerekli plan ve programları hazırlayarak okullarımızın kapılarını birlikte açacağız." değerlendirmesinde bulundu.