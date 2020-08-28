Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde okulların salgının seyrine göre uzaktan eğitim modeliyle işleneceğini açıkladı.

'EBA, DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 3'ÜNCÜ SİTE'

Selçuk, EBA internet platformunu geçtiğimiz yıl Eylül ayında tümüyle uluslararası standartlara dönüştürerek hayata geçirdiklerini, TRT ile gerçekleştirdikleri iş birliği sonucunda 3 uzaktan eğitim kanalı açtıklarını hatırlatarak, "Çocuklarımızın okullarıyla ve dersleriyle bağlantılarının kopmaması için de elimizden geleni yaptık. 1 milyon öğretmenle kalabalık bir eğitim nüfusuna sahibiz; ama emin olun bütün öğretmenlerimiz bu konuda katkı sağladı ve binlerce öğretmenimiz de fiili olarak işin içinde bulundu. Sonuçta bir dönem geçti ve kendimize sorduk. Biz neredeyiz, nereye geldik, neyi başardık başaramadık? Problemli alanlarımız, iyi yaptığımız şeyler neler? Bütün bunların hepsini gözden geçirdik. Elbette bütün dünyada olduğu gibi eksiğimiz var, sıkıntılar var, bu platformların oluşturduğu altyapılara ilişkin çözülmesi gereken birtakım problemler var. EBA internet dünya genelinde en çok ziyaret edilen üçüncü site olma konumuna geldi. Bu bize zaten nasıl hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini kanıt olarak gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk, başta EBA olmak üzere tüm uzaktan eğitim araçlarını öğrenciler ve öğretmenler için yeni nesil kullanıcı dostu bir yapıya büründürmeye çalıştıklarını anlatarak, bu çerçevede eğitimde fırsat adaletini gözeterek öğrencilere ihtiyaç duydukları özel alanlarda da katkı sağladıklarını belirtti.