LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Lise boş kontenjan 2020 listesi!

Heyecanla beklenen LGS 2. nakil sonuçları öğrencilerin erişime açıldı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler. LGS tercih sonuçları sonrasında istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler için tercih dönemi devam edecek. 2020 lise boş kontenjan nasıl sorgulanır?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?



LGS tercih sonuçları sonrasında istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Boş kontenjanlara göre okullar açılana kadar nakiller devam edecek.

LGS 2. nakil sonuçları 2020! Lise 2. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.

LİSE BOŞ KONTENJAN 2020 LİSTESİ!



LGS 2. nakil sonucunda yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden takip edilebilecek.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:

MEB LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

Lise kayıtları ne zaman yapılacak? Lise kayıtlarının son günü ne zaman, gerekli belgeler neler?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.