LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 2020 açıklandı! MEB Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 1. nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanmıştı. Liseye geçiş yapacak olan öğrenciler için sürecin büyük çoğunluğu tamalandı. Boş kontenjanların ilanı için bekleyiş sürerken LGS 2. nakil sonuçları da açıklandı.

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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, sonuçların açıklanmasının ardından boş kontenjanların duyurusu da yapılacak.

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LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.

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Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecek.