LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2020 MEB LGS sınav süresi ne kadar?

LGS sınav tarihi sınava girecek olan adaylar ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle tarihlerde güncelleme yapmıştı. Aynı zamanda sorumlu olunacak konular için de müfredat düzenlemesi yapılmıştı. 2020 LGS sınav süresi ile ilgili detayları ve LGS sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizin içerisinden okuyabilirsiniz.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Sınav 20 Haziran 2020’de yapılacak. Bugünden itibaren (7 Haziran) sınava 2 haftalık bir süre kalmış oluyor.

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LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

LGS sınav süresine ilişkin dağılım şu şekilde; sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

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LGS NASIL YAPILACAK?

LGS kılavuzunda sınav hakkındaki bilgilendirmeler şu şekilde açıklandı;

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.

Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.

Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır.

Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır.

Geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan 1 gün önce veliniz ile birlikte kontrol ederek hazır bulundurunuz.

Geçerlik kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.

Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.

Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.

Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.