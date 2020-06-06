LGS son tekrar ne zaman, saat kaçta? LGS son tekrar hangi kanalda?

LGS son tekrar yayınları merak konusu oldu. MEB Bakanı Ziya Selçuk "LGS’ye girecek öğrencilerimiz için desteğe devam ediyoruz. “LGS Son Tekrar” yayınlarımız, TRT EBA TV Ortaokul kanalımızda." diyerek binlerce öğrenciye müjdeyi verdi. Öğrenciler ve velileri "LGS son tekrar ne zaman, saat kaçta?"sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

LGS SON TEKRAR NE ZAMAN?

LGS son tekrar yayınları, 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün 14.30’da TRT EBA TV Ortaokul kanalında olacak.

LGS SON TEKRAR İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?

LGS son tekrar yayınlarında, konu özetleri, sınav taktikleri, örnek soru çözümleri olacak.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Sınav 20 Haziran 2020’de yapılacak.

LGS NASIL YAPILACAK?

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.

Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.

Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.

Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.

Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.

İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.

Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir.

Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine teslim edilecektir.