LGS müfredat ve kazanımları yayınlandı! LGS soruları, konuları nasıl olacak?

LGS soruları nasıl olacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

LGS MÜFREDAT VE KAZANIMLARI YAYINLANDI!



Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

LGS MÜFREDAT VE KAZANIMLAR İÇİN TIKLAYINIZ



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LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.” dedi

LGS 2020 KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bakan Selçuk; 'Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor' dedi.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS başvuruları nasıl, ne zaman yapılacak? LGS 2020 kılavuzu ne zaman yayınlanacak?