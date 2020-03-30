LGS başvuruları ne zaman yapılacak? LGS 2020 kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

LGS başvuruları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Liselere giriş kapsamında uygulanan LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 LGS hakkında önemli açıklamalar yaptı. LGS 2020 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.” dedi

LGS 2020 KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Bakan Selçuk; 'Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor' dedi.

LGS'DE HANGİ KONULAR SORULACAK?

Milli Eğiyim Bakanı Selçuk, "Biz sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz. Ama fiili bir durum oldu, zorunlu olarak ertelenme ihtiyacı doğdu, elbette biz de ulusal anlamdaki duruma bakarız. Depremden dolayı Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken sorun yaşadılar. O nedenle LGS'de sadece ilk dönemin konularını içerecek şekilde düzenlemek üzere bir çalışma yaptık. Hem YKS'de hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacağını hafta başında ilan edeceğiz" dedi.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.