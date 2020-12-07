Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK öğrenim kredisi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ödemeler ile ilgili araştırma yapmaya başladı. KYK öğrenim kredisi ve devlet bursu ne kadar? Kredi ve burslar ne zaman yatacak? İşte milyonlarca üniversite öğrencisinin merak ettiği detaylar..

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira olarak ödeniyor. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

KREDİ VE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri 6 Aralık'ta başladı. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK kredi ve burs başvuru sonucu yeni açıklananlar, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait geçmiş aylara ait ödemelerini toplu bir şekilde alabilecekler.

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