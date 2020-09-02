KPSS sınavı için HES kodu gerekli mi? ÖSYM HES kodu nasıl alınır?

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Sınavı 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak. KPSS başvuruları sırasında HES kodu gerekli olup, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncelleniyor. Konuya ilişkin olarak ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ÖSYM KPSS COVID-19 POZİTİF VEYA TEMASLI OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Sağlık Bakanlığının “HES Kodu” uygulaması, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

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Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 bilgisi değişen adayların (Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar), sınava girecekleri bina/salon bilgileri güncellenecektir. Sınava girecekleri bina/salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklardır.

ÖSYM HES KODU DUYURUSU

ÖSYM'de yer alan duyuruda "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir." denildi.

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Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ÖSYM HES KODU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamından hizmete sunulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını mobil uygulama üzerinden indirerek veya internet üzerinden HES kodu işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

SMS ile HES kodu alımında, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Mobilden HES kodu almak isteyenler, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.