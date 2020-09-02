2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için geri sayım devam ediyor. Memur olmak isteyen önlisans mezunları KPSS sınavına girmek istiyor. 21 Ağustos'ta başlayan KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Peki, ÖSYM KPSS önlisans başvuruları bitti mi? KPSS önlisans soru dağılımı nasıl?

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS BAŞVUTULARI BİTTİ Mİ?

KPSS önlisans başvuruları bugün saat 23:59'da sona erecek. KPSS geç başvuruları 10 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav, 20 Eylül'de yapılacak. Sınavın sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020.

KPSS ÖNLİSANSA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2020 KPSS ÖNLİSANS KONU DAĞILIMI NASIL?

Türkçeden 30 soru

Matematikten 30 soru

Tarihten 27 soru

Coğrafyadan 18 soru

Vatandaşlıktan 9

Güncel Bilgilerden 6 soru

2020 KPSS Önlisans Matematik

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme-Bölünebilme Kuralları,

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Eşitsizlik – Mutlak Değer

Oran – Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem – Modüler Aritmetik

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık

Hukukun Temel Kavramları

Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi

Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı

1982 Anayasasının Temel İlkeleri

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuk

Temel Hak ve Hürriyetler

2020 KPSS Önlisans Coğrafya

Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2020 KPSS Önlisans Tarih

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

I. TBMM Dönemi

Atatürk İnkılapları

Atatürk İlkeleri

Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Sonrası Dönem

Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2020 KPSS Önlisans Türkçe

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragrafta Anlam

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Türleri

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları