ÖSYM KPSS önlisans başvuruları bitti mi? KPSS önlisans soru dağılımı nasıl?
KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayan KPSS önlisans başvuru ekranı bugün saat 23:59'a kadar açık kalacak. Adayların bu süre zarfı içerisinde başvuru bilgilerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeleri gerekiyor. İşte ÖSYM KPSS başvuru ekranı...
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için geri sayım devam ediyor. Memur olmak isteyen önlisans mezunları KPSS sınavına girmek istiyor. 21 Ağustos'ta başlayan KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Peki, ÖSYM KPSS önlisans başvuruları bitti mi? KPSS önlisans soru dağılımı nasıl?
ÖSYM KPSS ÖNLİSANS BAŞVUTULARI BİTTİ Mİ?
KPSS önlisans başvuruları bugün saat 23:59'da sona erecek. KPSS geç başvuruları 10 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav, 20 Eylül'de yapılacak. Sınavın sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020.
KPSS ÖNLİSANSA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.
Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
2020 KPSS ÖNLİSANS KONU DAĞILIMI NASIL?
Türkçeden 30 soru
Matematikten 30 soru
Tarihten 27 soru
Coğrafyadan 18 soru
Vatandaşlıktan 9
Güncel Bilgilerden 6 soru
2020 KPSS Önlisans Matematik
Temel Kavramlar,
Sayılar,
Bölme-Bölünebilme Kuralları,
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Eşitsizlik – Mutlak Değer
Oran – Orantı
Problemler
Kümeler
İşlem – Modüler Aritmetik
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
Tablo ve Grafikler
2020 KPSS Önlisans Vatandaşlık
Hukukun Temel Kavramları
Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi
Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı
1982 Anayasasının Temel İlkeleri
Yasama
Yürütme
Yargı
İdare Hukuk
Temel Hak ve Hürriyetler
2020 KPSS Önlisans Coğrafya
Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
2020 KPSS Önlisans Tarih
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
I. TBMM Dönemi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Sonrası Dönem
Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
2020 KPSS Önlisans Türkçe
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Yapı Bilgisi
Sözcük Türleri
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozuklukları