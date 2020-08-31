KPSS ön lisans geç başvuru ne zaman yapılacak? Ön lisans KPSS başvuru tarihi bitti mi?

Ön lisans KPSS başvuru tarihi 21 Ağustos itibariyle başladı. 2 yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan ve devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS ön lisans sorularını yanıtlayacaklar. Adaylardan bazıları başvuru tarihlerini kaçırabilirler veya sınava girip girmeme konusunda tedirginlik yaşarken sonradan karar verebilirler. Bu gibi durumlarda ise KPSS ön lisans geç başvuru işlemleri ayrıca tamamlanıyor.

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURU TARİHİ BİTTİ Mİ?

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos'ta başladı. Adaylar başvurularını 2 Eylül 2020 tarihine kadar yapabilirler.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS geç başvuru tarihi ise 10 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak.

Sınav, 20 Eylül'de yapılacak. Sınavın sonuç tarihinin ise 26 Kasım 2020 olduğu bildirildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ

Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim başvuru tarihi 15-30 Eylül olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 8-9 Ekim tarihleri arasında olacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.