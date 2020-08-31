DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için tarih bilgisi ÖSYM'nin güncel sınav takviminde bildirilmişti. Üniversite ön lisans programını bitirip de lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na giriyorlar. Sınav 9 Ağustos tarihinde yapılmıştı; soru ve cevaplar ise 10 Ağustos tarihi itibariyle 10 gün süreyle öğrencilerin erişime açılmıştı. DGS sonuçları sınava giren adayların akıbetini belirleyecek.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS PUAN HESAPLAMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.