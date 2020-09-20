2020 KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? KPSS ÖABT soru ve cevaplar ne zaman açıklanır?

KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor. İlk oturum saat 10:15'te, ikinci oturum ise 14:45'te başlıyor. 2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl oluyor. Sınava katılan adaylar, soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırıyor...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ÖABT soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Soruların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS ÖABT KAÇ YIL GEÇERLİ?

2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl oluyor.

KPSS ÖABT SORU DAĞILIMI NASIL?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği (Lise)

KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ÖABT sonuçlarında

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 150 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Rehber Öğretmen

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 120 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

İngilizce Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75 120 dakika