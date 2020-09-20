2020 KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? KPSS ÖABT soru ve cevaplar ne zaman açıklanır?
KPSS ÖABT sınavının sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılıyor. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları gerekiyor. Sınava giren adaylar KPSS ÖABT soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.
KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor. İlk oturum saat 10:15'te, ikinci oturum ise 14:45'te başlıyor. 2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl oluyor. Sınava katılan adaylar, soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırıyor...
KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS ÖABT soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Soruların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
KPSS ÖABT KAÇ YIL GEÇERLİ?
2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl oluyor.
KPSS ÖABT SORU DAĞILIMI NASIL?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği (Lise)
KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ÖABT sonuçlarında
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
75 150 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
75 120 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))
75 120 dakika