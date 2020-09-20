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  • Gözler ÖSYM ÖABT sonuçlarında: KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 Eylül 2020 Pazar 12:01 | Son Güncelleme:

Gözler ÖSYM ÖABT sonuçlarında: KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler ÖSYM ÖABT sonuçlarında: KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak"

KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor. KPSS ÖABT sınavının sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılıyor. ÖABT sonuçları bir sene için geçerli oluyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen adaylarının heyecanla beklediği o tarih...

KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖABT oturumu bugün gerçekleşiyor. Sınava katılan adaylar, bu kez gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği o tarih...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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