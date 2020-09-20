KPSS en erken saat kaçta çıkılabilir? KPSS ÖABT ilk kaç dakika çıkmak yasak?

KPSS ÖABT oturumları bugün yapılacak. 2 oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavda herbir oturumun sınav giriş ve çıkış sürelri birbirinden farklı. Zira oturum süreleri de birbirinden farklı olarak düzenlendi. KPSS en erken çıkış yapılabilecek saatler ÖSYM tarafından hazırlana kılavuzda belirtildi.

KPSS ÖABT İLK KAÇ DAKİKA ÇIKMAK YASAK?

KPSS ÖABT sınavı 2 oturum halide düzenleniyor. Sabahki oturum saat 10.15'te başlarken öğleden sonraki oturum ise saat 14.45'te başlayacak.

ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzda KPSS en erken çıkılabilecek saat dilimi şu ifadelerle bildirilmişti:

"ÖABT’de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde, sınav salonunu terk etmeleri yasaktır."

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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.