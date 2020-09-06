KPSS ilk kaç dakika çıkmak yasak? KPSS en erken saat kaçta çıkılabilir?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu bugün saat 10:15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise öğleden sonra saat 14:45'te başlayacak. Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60 olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Bu oturum 130 dakika sürecek. 80 sorunun sorulacağı Eğitim Bilimleri ise 100 dakika sürecek.

KPSS İLK KAÇ DAKİKA ÇIKMAK YASAK?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde, KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir. İlgili oturum için verilen cevaplama süresinin bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon görevlileri tarafından adaylardan toplanacak ve koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür kaç dakika? KPSS ilk oturum ve ikinci oturum ne kadar sürüyor?