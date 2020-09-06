KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür kaç dakika? KPSS ilk oturum ve ikinci oturum ne kadar sürüyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve memur olma hayali kuran binlerce adayın heyecanla beklediği sınav geldi çattı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleşiyor. Sınava katılacak adaylar, binalardaki yerini aldı. Dışarıda kendisini bekleyen yakınları sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KAÇ DAKİKA?

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te başlayacak. 100 dakika sürecek.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TEMEL KURALLAR NELER?

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.