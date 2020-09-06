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  3. KPSS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları yorumları burada
06 Eylül 2020 Pazar 14:06 | Son Güncelleme:

KPSS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları yorumları burada

KPSS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı" KPSS soruları yorumları burada

KPSS 2020 soruları ile ilgili yorumlar merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren KPSS soruları tartışılmaya ve sorular ile ilgili yorumlar yapılmaya başlandı. Saat 10.15'te başlayan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 130 dakika sürdü. Adaylar sınavdan 12:30'da çıktılar. Peki, KPSS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları nasıldı?

KPSS 2020 Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumundan çıkan adaylar gözlerini sorulara çevirdi. Kimileri için kolay denilebilecek bir düzeyde olan sınav kimi adaylar için ise oldukça zordu. KPSS 2020 soruları Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, KPSS 2020 soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS soruları nasıldı?

KPSS SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

KPSS soruları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sınavdan çıkan adaylar yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya başladı. KPSS 2020 yorumlarından bazıları şu şekilde;

KPSS YORUMLARI 2020

Hastahane sorusunda kişileri rastgele sıraya soktum funda sen şurda dur gizem sen burda dur #kpss2020

Ben atanacağıma olan inancımı kaybettim Ela #kpss2020

KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." #kpss2020

Sınav nasıl geçti diye soranlara tepkimiz ektedir. #kpss2020

Önümüzde ki maçlara bakıyoruz..

#kpss2020

Nerede kalmıştık;

#kpss2021

Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS

Çalısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım

Sınav çıkışı beni arayanlarla konuşmamız.. #kpss2020

-Naaptın?

-Neyi naaptım?

İmgelem, figürasyon, narsistik patinaj kollektif paragraflarını okuyorumdur #kpss2020

2020 kpss sonucu 2021 kpss’ye girmeye hak kazandım

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