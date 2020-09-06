Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Figürasyon ne demek? KPSS figürasyon sorusu nasıldı?
06 Eylül 2020 Pazar 16:09 | Son Güncelleme:

Figürasyon ne demek? KPSS figürasyon sorusu nasıldı?

Figürasyon ne demek" KPSS figürasyon sorusu nasıldı"

KPSS 2020 Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu bugün gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar hatırladıkları ve zorlandıkları sorular ile ilgili sosyal medyada yorum yapmaya başladılar. En çok konuşulan sorular arasında figürasyon sorusu da yer aldı. Peki, figürasyon ne demek? KPSS figürasyon sorusu nasıldı?

KPSS figürasyon sorusu sosyal medyada en çok konuşulan sorular arasında yer aldı. KPSS 2020 Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu bugün yapıldı. Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü. Sınavdan çıkan adaylar soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Figürasyon ne demek? KPSS figürasyon sorusu nasıldı?

FİGÜRASYON NE DEMEK?

Fransızca kökenli olan figürasyon kelimesi, biçimlendirme, şekillendirme anlamlarına geliyor. Figürasyon tanımı, Çeşitli maddelerin biçimsel imkânları ile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma işi olarak da açıklanıyor.

KPSS FİGÜRASYON SORUSU NASILDI?

Türkçe paragraflar bölümünde sorulan İmgelem, figürasyon, narsistik patinaj kollektif paragrafları henüz açıklanmadı. Soru ve cevap ile ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Türkiye ve Libya arasında iş birliği protokolü imzalandı: Tehditlere karşı birlikte mücadele ediyoruz
MSB az önce duyurdu: 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yılın transferleri Göztepe'den
Rusya'dan NATO'ya tepki: Soğuk Savaş dönemindeki gibi çatışmak istiyor
Arjantin'de online eğitim veren profesör canlı yayında hayatını kaybetti
Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kafası pencere korkuluğuna sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular