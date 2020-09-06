KPSS figürasyon sorusu sosyal medyada en çok konuşulan sorular arasında yer aldı. KPSS 2020 Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu bugün yapıldı. Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü. Sınavdan çıkan adaylar soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Figürasyon ne demek? KPSS figürasyon sorusu nasıldı?

FİGÜRASYON NE DEMEK?

Fransızca kökenli olan figürasyon kelimesi, biçimlendirme, şekillendirme anlamlarına geliyor. Figürasyon tanımı, Çeşitli maddelerin biçimsel imkânları ile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma işi olarak da açıklanıyor.

KPSS FİGÜRASYON SORUSU NASILDI?

Türkçe paragraflar bölümünde sorulan İmgelem, figürasyon, narsistik patinaj kollektif paragrafları henüz açıklanmadı. Soru ve cevap ile ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.