Hukuk fakültesi taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? 2019 Hukuk başarı sıralaması
Hukuk fakültesi taban puanları ve boş kontenjanlar araştırılıyor. Hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? ÖSYM her yıl tercih döneminde üniversitelerin bölümlerine göre puanlarını yayınlıyor. Tercih sonuçlarının 6 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından sıra ek yerleştirme sürecine geldi.
Hukuk fakültesi taban puanları ve boş kontenjanlar, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Hukuk fakültesi başarı sıralaması nedir? Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.