DGS taban ve tavan puanları listesi: 2020 DGS sıralamaları açıklandı mı?

2020 DGS sıralamaları, taban ve tavan puanları binlerce aday tarafından gündemde yoğun olarak araştırılıyor. İki hafta önce açıklanan DGS sonuçlarından sonra gözler DGS tercih dönemine çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih tarihlerini duyurdu...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

DGS SIRALAMALARI NEDİR?

2020 DGS başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Sıralamalar yarın kılavuz kapsamında açıklanacak.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban ve tavan puanları 2020 henüz açıklanmadı. Yarın yayınlanacak tercih kılavuzu ile birlikte puanların da açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.