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  3. DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:22 | Son Güncelleme:

DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları açıklandı mı" ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak için sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçlar erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamda; "09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. İşte ÖSYM DGS sonuçları sorgulama ekranı..

DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS PUAN HESAPLAMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır ne demek?

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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