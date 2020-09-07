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  3. DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır ne demek?
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:32 | Son Güncelleme:

DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır ne demek?

DGS 4.3 maddesi nedir" DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır ne demek"

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sonuçları erişime açıldı. Sınava katılan adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabiliyor. Sonuç ekranında "4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır." cümlesini görenler bunun ne anlama geldiğini araştırıyor...

2020 DGS sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen ve sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında "4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır." cümlesini görenler bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor.

DGS 4.3 MADDESİ NEDİR?

4.3. DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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