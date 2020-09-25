DGS hemşirelik taban puanları 2020: DGS hemşireliğe geçiş taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

DGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı. Ön lisans mezunu adaylar bölümlerini dört yıla tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı'na girmişlerdi. DGS hemşirelik taban puanları da kılavuzda yer alıyor. Adaylar hemşireliğe geçiş taban puanları ve başarı sıralamasını inceleyerek 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercih yapacaklar.

DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2019 DGS hemşireliğe geçiş taban puanları ve sıralaması bazı üniversiteler için şu şekilde;

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 8 8 0 304,61535 339,57960

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 10 10 0 289,90569 301,86315

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 4 4 0 303,12171 323,48269

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 7 7 0 288,27953 309,58559

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 9 9 0 295,15237 314,44016

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 13 13 0 291,49052 336,30904

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) SAY 3 3 0 265,21375 282,66842

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 15 15 0 289,26701 304,55970

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 12 12 0 291,53590 309,51386

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 18 18 0 301,34096 320,96905

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 17 17 0 289,31868 308,04898

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DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı?

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı