DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandı mı?

DGS tercihleri başladı. Asıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yere giremeyen adaylar ise ek tercih yapacaklar. İkinci tercihlerde DGS ek tercih kılavuzu baz alınacak. Ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar belirtilecek. DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruluyor.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tarihler ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS TERCİH KILAVUZU 2020 YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS EK TERCİHLERE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020 DGS’ye girmiş ve 2020 DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.