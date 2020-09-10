ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları 2020

ATA AÖF yaz okulu sınavı 9 Eylül tarihinde yapıldı. Online olarak tamamlanan sınavlara öğrenciler, saat 10.00 ile 21.30 aralığında erişim sağladılar. ATA AÖF yaz okulu sınav soruları her ders için 20 olarak belirlendi ve sınav süresi ise 30 dakika oldu. ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları için fakülteden bilgilendirme yapıldı.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavları 9 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları için ise fakülteden yapılan duyuru şu şekilde oldu;

"Sınav sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir."

Sınavlara herhangi bir sebeple giremeyen öğrenciler için ise telafi olmayacağı vurgulandı. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde bir puanlama sistemi baz alınacak.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV BİLGİLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA AÖF YAZ OKULU HAKKINDA

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.