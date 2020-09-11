ATA AÖF yaz okulu ders geçme notu 2020 kaç? ATA AÖF harf notları ve sınav geçme notu nedir?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için ATA AÖF yaz okulu ders geçme notu oldukça önemli. Çünkü harf notuna karşılık gelen puan, öğrencilerin dersten geçip geçmediğini belirleyecek. ATA AÖF harf notları ve ders geçme notu üniversitenin internet sitesi üzerinden bildiriliyor.

ATA AÖF YAZ OKULU DERS GEÇME NOTU VE HARF NOTLARI 2020

ATA AÖF yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler aşağıdaki harf notlarını baz alarak dersten geçip geçmediklerini kontrol edebilirler.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

ATA AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı: ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı!

ATA AÖF YAZ OKULU HAKKINDA

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda; Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri, yaz okulunda alınabilir.

Öğrenciler, diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamazlar.

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir. Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.