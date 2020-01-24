AÖF geçme notu kaç? AÖF not sisteminde harf notu nedir?
AÖF geçme notu araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF not sisteminde harf notu ne demek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları 24 Ocak’ta erişime açıldı. Sonuçlarını sorgulayan öğrenciler heyecanla geçme notunu ve harf notlarının anlamını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden AÖF harf notları ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sınav sonuçları erişime açıldı. AÖF geçme notu kaç? AÖF not sisteminde harf notu nedir? Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır. Detaylar haberimizde sizlerle
AÖF HARF NOTU NEDİR?
Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.
KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?
Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?
Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir.
SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı