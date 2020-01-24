AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sınav sonuçları erişime açıldı. AÖF geçme notu kaç? AÖF not sisteminde harf notu nedir? Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır. Detaylar haberimizde sizlerle

AÖF HARF NOTU NEDİR?

Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.

KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir.

SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı