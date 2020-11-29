Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı okulöncesi için uzaktan eğitime geçme kararını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakmıştı. İlk karar İstanbul için alınmıştı. Bugün yapılan açıklamada da Ankara için karar verildi.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir."

İSTANBUL VE BURSA'DA OKUL ÖNCESİNDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

İstanbul ve Bursa'da resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.



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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.



İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda bir takım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, daha önce resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."

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