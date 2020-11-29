Anaokulu ve okul öncesi uzaktan eğitim kararı! Özel anaokulları ve kreşler açık mı?

Anaokulu ve okul öncesi için uzaktan eğitim kararı alındı. İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Çocuğu özel anaokuluna ve okul öncesi kreşlere giden veliler kendi kurumlarında da uzaktan eğitime geçilip geçilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Özel anaokulları ve kreşler açık mı? İşte anaokulu ve okul öncesi uzaktan eğitim kararı..

ÖZEL ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK MI?

İstanbul ve Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitime geçen kurumlar resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları olarak sıralandı. Açıklamada uzaktan eğitime geçen kurumlar arasında özel anaokulları ve kreşler yer almadı. Diğer iller için henüz uzaktan eğitim kararı bulunmuyor.

İSTANBUL VE BURSA'DA ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada da Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."