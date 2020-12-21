Alan değişikliği 2020 kontenjanları belli mi? MEBBİS öğretmen alan değişikliği tercihleri nasıl yapılır?

Alan değişikliği 2020 kontenjanları, binlerce öğretmen tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğretmen alan değişikliği başvuruları 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapıldı. Başvurusu onaylanan öğretmenler için sıra tercihlere geldi. Alan değişikliği tercihinde bulunmak isteyen öğretmenler kontenjanları ve tercihi nereden yapabileceğini sorguluyor.

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ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sorgulama işlemini ilgili web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

1. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

2. Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak;“Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.” , “ Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

3. Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

4. Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar “Ön Başvuru” sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.