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22 Eylül 2020 Salı 19:34 | Son Güncelleme:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile görüşme açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile görüşme açıklaması
AA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, iki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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