AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları:

"(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"3800 denetmen okullarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyecek."



"BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz."

"(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz."

"Yunanistan Ege'yi Yunan gölü yapmak için kendi kendine birtakım projelerin peşinde koşuyor."

"Türkiye Cumhuriyeti'ne ait kendi mavi vatanımızda hareket eden gemileri taciz etmek, onları tedirgin etmeye çalışmak devlet adamlığı değildir. Bunlar şımarıkça tavırlardır."



"ABD'den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir. ABD'nin tarafsızlık pozisyonunu zedeleyen adımlar atmasının bölge barışına faydası olmayacağını düşünüyoruz."

"Fransa'nın buradaki (Doğu Akdeniz) bölgesel barışa katkı sağlamak şeklinde bir yaklaşımı olmadığını hatta Avrupa Birliği vizyonuyla hareket etmediğini de görüyoruz. Tam tersine burada Fransa çok özel çıkarlarla hareket ediyor. Libya'daki ve Suriye'deki boşa düşmüş politikasını Akdeniz'de kapatmaya çalışıyor."

Reuters'ta yer alan "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da devam ettirmek konusunda anlaştı" haberine ilişkin de açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: