Yunan köşe yazarı: Viyana kuşatmalarını unutamayan Avusturya, Türkiye'ye karşı en büyük destekçimiz

“ALMANYA, AB’DEKİ EN SIKI TÜRK SEVDALISI”

Almanya’yı “Avrupa Birliği içerisindeki en sıkı Türk sevdalısı” olarak nitelendiren Apostolou, “örnek müttefik” olarak tanımladığı Avusturya’nın Yunanistan-Türkiye sınırına gönderdiği askeri güçten övgüyle bahsetti.

“AVUSTURYA, VİYANA KAPILARINA DAYANAN TÜRKLERİ UNUTMADI”

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un “Türkler tarafından tarihte iki kere kuşatılan Viyana kapılarını unutamadığını” kaydeden Yunan köşe yazarı Apostolou, şu satırları kaleme aldı:

“Yunanistan’ın Avusturya, Fransa, İtalya ve İspanya’yla daha yakın ilişki kurarak güçlerini birleştirmesi, Almanyasız bir Avrupa Birliği’nin en büyük gücünü oluşturacaktır.”

Yunan köşe yazarı ve siyasi analist Panagiotis Apostolou, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliklere ilişkin ülkesinin Almanya’dan yeterli desteği alamadığını öne sürerek “Almanyasız bir Avrupa Birliği” tezine destek verdi.

Yunanistan merkezli haber sitesi ProNews için bir köşe yazısı kaleme alan Apostolou, Doğu Akdeniz, Ege meselelerinin yanı sıra Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan göçmenlerle ilgili olarak Almanya’nın Yunanistan’ın tarafında yer almadığını belirtti.

HDP'den koronavirüs fırsatçılığı! Halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışıyorlar...

Havuza düşen köpeği bakın kim kurtardı?

Emine Erdoğan'dan gençlere dayanışma çağrısı

Jandarmanın yaşlılara ve kronik hastalara desteği sürüyor