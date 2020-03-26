'Vur emri verebiliriz' demişlerdi... Polis yasağa uymayanlara şiddet uygulamaya başladı

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da koronavirüsün (corona virüs) yayılmasını önlemek için kısmî sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağa uymayan kişiler, polis tarafından sopalarla dövüldü.

Reuters’in haberine göre, 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da sağlık sisteminin güçlü olmamasından dolayı “sıkı tedbirler” alınıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin “Eğer şimdi tedbir almazsak, ülkemiz bir anda onlarca yıl geriye gidebilir.” sözlerinin ardından uygulanmaya başlanan akşam 7 ile sabah 6 arasındaki sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı kolluk kuvvetleri devreye girdi.

Hint polisi, yasağa uymayanlara şiddet uygulamaya başladı

Hindistan polisinin sokağa çıkma yasağına uymayan sivillere yönelik şiddet görüntüleri, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

“VUR EMRİ VERMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Hindistan’ın Telangana eyaletinin lideri Chandrasekhar Rao, koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlar için “olağanüstü tedbirlerin alınabileceğini” söylemişti.

Yasağın 24 saat uygulanabileceğini ve araç trafiğinin kesilmesi için benzin istasyonlarının kapatılabileceğini belirten Rao, “Bu gidişle insanların görüldükleri yerde vurulmaları emrini vermekten başka çıkar yol göremiyorum.” demişti.

Hindistanlı lider Rao: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar görüldükleri yerde vurulabilir