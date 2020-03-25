Hindistanlı lider Rao: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar görüldükleri yerde vurulabilir

Hindistan’ın Telangana eyaletinin lideri Chandrasekhar Rao, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında akşam 7 ile sabah 6 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma yasağına uymayanlar için “olağanüstü tedbirlerin alınabileceğini” söyledi.

Times of India’da yer alan habere göre, uygulanan yasağa ragmen sokak ve otoyollardaki insan ve araç trafiğinin azalmamasıyla ilgili konuşan Rao, “Hükûmete, insanların görüldükleri yerde vurulmaları emrini vermek zorunda bırakmayın.” dedi.

Mevcut sokağa çıkma yasağını 24 saate çıkarma, araçların yollardan çekilmesini sağlamak için benzin istasyonlarını kapatma ve askeri sokağa indirme opsiyonlarını değerlendirdiklerini açıklayan Rao, “bu gidişle insanların görüldükleri yerde vurulmaları emrini vermekten başka çare kalmayacağını” söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde insanlara “evlerinden çıkmamaları” çağrısı yapılırken, 1,3 milyarlık nüfusa sahip Hindistan’da da benzer çağılar yineleniyor ve kısmî sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Eğer şimdi tedbir almazsak, ülkemiz bir anda onlarca yıl geriye gidebilir.” dedi.

Hindistan genelinde 536 kişiye koronavirüs teşhisi koyulurken, 10 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Kalabalık nüfusa, zayıf bir sağlık sistemine ve karmaşık bir yönetim yapısına sahip olan Hindistan’da açıklanan rakamların, gerçek rakamların çok daha altında olduğu düşünülüyor.