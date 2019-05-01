Venezuela'da son dakika gelişmesi! Maduro'dan yeni açıklama

TM Dijital Haber Merkezi

Maduro, Venezuela Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de bir konuşma yaptı.

Nicolas Maduro, konuşmasının başında, darbe teşebbüsünü bastırması, sadakati ve disiplinli davranışı nedeniyle Venezuela ordusuna teşekkür etti.

Dün, La Carlota Hava Üssü'nde çıkan çatışmalara değinen Maduro, "Basında, La Carlota Askeri Hava Üssü'nün alındığına dair haberler çıktı ancak La Carlota Hava Üssü kesinlikle alınamadı. Tıpkı diğer askeri üsler gibi, La Carlota da alarm durumundaydı." diye konuştu.

Maduro, eski muhalif Leopoldo Lopez'in darbeyi yönettiğini belirterek, "Bugün sabah saatlerinde sosyal medyada, aşırı sağcı muhalif, faşist ve 18 yıldır bütün darbe girişimlerinde bulunan, ev hapsinden kaçan Leopoldo Lopez'in görüntüleri yayınlandı. Darbe teşebbüsünü özel olarak yönetiyordu ve daha sonra kendi kendini devlet başkanı ilan eden milletvekili Guaido, kaydettiği videoyla bir çağrı yaparak, askeri darbeye olan desteğiyle ortaya çıktı." dedi.

Nicolas Maduro, çıkan çatışmalarda muhalefetin ateşli silah kullandığına vurgu yaparak, "Biz onlarda ne tür silahlar olduğunu biliyorduk. 4 uzun menzilli makinalı tüfek, oldukça tehlikeli." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin hedef alındığını söyleyen Maduro, "Biz sadece meydana gelecek karışıklığı, çılgınlığı düşündük. Ne arıyorlardı, bir çatışma mı. Orduyu oraya yağmamızı mı istiyorlardı? Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı? Bunu düşünmek oldukça önemli." dedi.

"ÇATIŞMANIN OLDUĞU YERE GETİRİLEN ASKERLERİN YÜZDE 80'İ KANDIRILMIŞTI"

Maduro, muhalefetin karışıklık çıkarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Soruyorum, bu durumdan yararlı çıkan kim? Venezuela mı, demokrasi mi, barış mı? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor? Şüphesiz, orada olan kişiler, milletvekilleri ve aşırı sağcı terörist Voluntad Partisinin faktörleri. Onlar oradaydılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoyla halkı anayasal hükümete karşı darbe yapmaya teşvik ediyorlardı. Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar."

Nicolas Maduro, çatışmalarda ikisi ağır yaralı albay olmak üzere en az 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin kandırıldığını söyleyen Maduro, "Çatışmanın olduğu Altamira bölgesine getirilen askerlerin yüzde 80'i kandırılmıştı. Onlara çeşitli operasyonların yapılacağını söylediler ancak Leopoldo Lopez ve Juan Guaido'nun orada olduğunu gördüklerinde kandırıldıklarını anladılar." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, askerlerin kandırıldıklarını fark ettiklerinde, askeri araçları oradan çıkararak darbecilere destek vermediklerini açıkladı ve darbecilerden kaçan askerlerin, oraya nasıl götürüldüklerini anlattıkları görüntüleri izletti.

‘SİLAHLI GRUBU BİZZAT YÖNETTİ’

Bir başka darbeci muhalefet lideri Leopoldo Lpez'i darbeye liderlik etmekle suçlayan Maduro, "Leopoldo Lopez, otoyolda çatışma çıkartan bu silahlı grubu bizzat yönetti. Sonra, Guaido'yu binlerce insanı harekete geçirme çağrısı yaparken gördük. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.

Maduro ayrıca, "ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk. Çelik gibi sinirlerimiz ile sakin ve aklı başında kalarak, azami bilgeliğe sahip olmanın verdiği gücü kullandık” dedi Darbe girişimiyle ilgili olayları incelemesi için üç özel savcı atadığını açıklayan Maduro, "darbeye davet edilen askerlerin yüzde 80'inin baskı altında kandırıldığını da" açıkladı.



Maduro yaptığı açıklamada, " Emperyal güçler, Venezuela'yı köleleştirmek için meşru bir hükümete saldırmak ve devirmek istiyorlar." dedi.

5 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Venezuela halkının daha önce de çeşitli darbelerle karşı karşıya kaldığını belirten Maduro, "Kolombiya oligarşisi ve ABD'nin çabaları ile daha önce de darbelerle karşı karşıya geldik." ifadelerine yer verirken aynı zamanda şu ana kadar çatışmalarda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Maduro, "barıştan yana kalan" Yüksek Askeri Komutanlığı'na da teşekkürlerini iletti.

DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILDI

Venezuela lideri Maduro, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise, ABD destekli muhalif Juan Guaido ve Leopoldo Lopez önderliğinde gerçekleştirilmek istenen darbenin bastırıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Maduro, "Venezuela'yı şiddetle doldurmak isteyen küçük bir grubun yenilgisine neden olduğunuz için bu sadık ve cesur tavrınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ELÇİLİKLERE SIĞINANLARIN SAYISI ARTTI

ABD destekli darbe girişiminin Venezuela askeri güçlerince bastırıldığı haberlerinin ardından ülkede bulunan ülke elçiliklerine, darbeci askerler ve siyasiler tarafından sığınanların olduğu yönünde raporlar gelmeye başladı. Edinilen bilgiye göre Venezuela ordusundan darbeye karışan bir kısım askerlerin Brezilya Büyükelçiliğine sığındığı ifade edildi.

Darbe girişimine önderlik eden isimlerden Leopoldo Lopez ve ailesi ise sığındıkları Şili Diplomatik Misyonundan Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğine geçiş yaptı.

Şili Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Lopez'in Şili binasına sığındığını doğruladı.



2017 yılından bu yana ev hapsinde tutulan Leopoldo Lopez, Juan Guaido tarafından serbest bırakılmasının ardından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine önderlik etti.