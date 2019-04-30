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Son dakika... Venezuela'da darbe girişimi

Son dakika... Venezuela'da darbe girişimi

Venezueladan son dakika haberi Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Kendini Venezuelanın geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Guaido ise bir asker üs yakınlarında kendini destekleyen bazı askerlerle birlikte darbe çağrısı yaptı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Maduro'nun yanında olduğunu söyledi.

Venezuela’da başkent Karakas'taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan ABD destekli darbeci Juan Guaido, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe çağrısında bulundu. Üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde 70 kadar askerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu görüldü.

Darbe girişimi başlatan Guaido, söz konusu videoda, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planının son evresinin başladığını" öne sürdü. Aynı videoda askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda kendisine üniformalı kişilerin eşlik ettiği görülen Guaido, “Özgürlük Operasyonu’nun son aşamasının başladığını” söyledi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın çeşitli noktalarından patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, Guadio’nun açıklama yaptığı Karakas Askeri Üssü’nün çevresinde gaz bombalarının patladığı görüldü.

TUTUKLU LOPEZ’İ SERBEST BIRAKTIRDI

Tutuklu muhalif Leopoldo Lopez ise “Guaido yanlısı askerlerce serbest bırakıldığını” belirterek halkı sokaklara çağırıyor.

“ORDU MADURO'NUN YANINDA”

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ordunun Maduro'nun yanında olduğunu, meşru Devlet Başkanı Maduro hükümetini kesin bir şekilde savunmaya devam edeceğini duyurdu.

Padrino ayrıca, ülkedeki tüm askerlerin “normal olarak” kışla ve askeri üslerde olduğunu da vurguladı.

“HÜKÜMET HAİNLERE KARŞI KOYUYOR”

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “hükümetin darbe isteyen militer hainlerden oluşan küçük bir gruba karşı koyduğunu” belirtti. Uluslararası haber ajansları da Guaido ve askerlerin bulunduğu kalabalığa karşı biber gazıyla müdahale edildiğini duyurdu.

HALKI MADURO’YU SAVUNMAYA ÇAĞIRDI

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ise halkı, Devlet Başkanı Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

Guaido yanlısı askerlerin başkent Karakas’ta kritik noktalara konuşlandığını görüntüler sosyal medyada dolaşırken, yabancı ajanslar ise Venezuela sokaklarından ilk kareleri servis etmeye başladı.

İlk gelen görüntülerde, arkasına ABD öncülüğündeki birçok devletin desteğini alarak kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ve onu destekleyen askerlerin kollarında mavi bantlar bulunduğu görüldü.

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