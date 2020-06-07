Türkiye'nin yayımladığı harita Rum lider Anastasiadis'i panikletti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz ve KKTC'deki seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

ANASTASİADİS’İN ÜMİDİ AKINCI

Politico'ya konuşan Anastasiadis, KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istediğini dolaylı yoldan ifade etti. Anastasiadis, yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Kıbrıslı Türkler sandık başına gidecek ve Mustafa Akıncı yeniden lider seçilirse, adanın iki yakası arasındaki yeniden birleşme müzakereleri "kesinlikle" devam edebilir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GAZDAN PAY TEKLİF ETTİ

Euronews'in haberine göre, sözü Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere getiren Anastasiadis, bölgede olduğu düşünülen doğal gaz yataklarının adil bir şekilde bölünmesi şartıyla ve Ankara'nın, enerji arama haklarını tanıdığı takdirde Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay teklif etti.

HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek tek taraflı haksız girişimlerde bulunan Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı, haddini aşarak, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini azaltmazsa, AB üyeliğine aday olma statüsünü kaybetmelidir" açıklamasında bulundu.

YENİ RUHSAT SAHALARI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirilen Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.