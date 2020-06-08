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  3. Türkiye korkusu bunları söyletti... Haddi aşan açıklama
08 Haziran 2020 Pazartesi 00:06 | Son Güncelleme:

Türkiye korkusu bunları söyletti... Haddi aşan açıklama

Türkiye korkusu bunları söyletti... Haddi aşan açıklama

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Atina yönetiminin hazımsızlığı sürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Bölgede yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca hazırlıklı olduklarını dile getiren Petsas, Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son aylarda Türkiye ile Atina yönetimi arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca karşı hazırlıklı olduklarını söyledi, "Türkiye'den korkmuyoruz" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ SONUCA HAZIRLIKLIYIZ"

İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası her türlü sonuca hazırlık olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji Bakanlığı'nın kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin aldığı bu kararı Yunanistan'ın egemenlik haklarını gasp etmek için yaptığı çalışmaların bir parçası olduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Yunanistan'a verdiği karşılıkta, bu sahaların, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirtmişti.

"TÜRKİYE, EGEMEN HAKLARINI KULLANMAYI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TPAO'nun araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahalarının, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında bulunmuştu.

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