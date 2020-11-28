Toplu mezarlardan fışkıran vizonlar tartışma konusu olmuştu: Tarım Bakanı'ndan 'yakalım' açıklaması

Danimarka'da koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonunu taşıdıkları gerekçesiyle milyonlarca vizon öldürülüp toprağa gömülmüştü. Ancak hafta başında vizonların cesetlerinin çürüme esnasında ortaya çıkan gazlar nedeniyle şişerek topraktan zombi gibi fışkırması paniğe yol açmıştı. Ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, dünyanın en büyük vizon kürkü ihracatçısı Danimarka, hayvanlarda Kovid-19'un mutasyona uğramış bir versiyonunun bulunmasının ardından, Başbakan Mette Frederiksen, ülkedeki tüm vizon popülasyonunun öldürüleceğini duyurdu. 15-17 milyon vizonun bulunduğu tahmin edilen ülkede şu ana kadar 10 milyon vizonun itlaf edildiği belirtildi.

Ancak haftanın başında yayımlanan tüyler ürperten fotoğraflarda, vizonların cesetlerinin çürüme esnasında ortaya çıkan gazlar nedeniyle şişerek toprağın üstüne çıktığı görüldü. Bu çevredeki toprağa yüksek seviyelerde fosfor ve nitrojen salınabileceği konusunda endişelere yol açtı.

Koronavirüs nedeniyle telef edilen binlerce vizon zombi gibi toprağın altından fışkırdı

Bu nedenle, ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi.

Ülkenin yeni Tarım Bakanı Rasmus Prehn, bu nedenle, vizonların toplu mezardan çıkarılıp yakılması fikrine destek verdiğini söyledi. Prehn, "Duyduğum ilk günden beri sahip olduğumuz vizon sorunundan yakarak kurtulmak istiyordum” dedi.

Vekillerin çoğunun bu planı desteklediği belirtildi

HÜKÜMETE TEPKİ



Danimarkalılar ölü hayvanların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

Danimarka'da 15 ila 17 milyon arasındaki vizon Koronavirüs'ün bir mutasyonuna rastlandığı için öldürülmüştü. Danimarka'da bir mahkeme, bu öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladıktan sonra ülkenin Tarım Bakanı istifa etmişti.